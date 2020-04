“A comemoração é diária: quando chego ao trabalho e vejo meus colegas bem e quando volto para casa e reencontro minha família.” O sentimento da técnica em enfermagem Maura Inês dos Santos, de 54 anos, que atua no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, é semelhante à de milhares de colegas espalhados pelo Brasil. A contaminação e a morte de operadores de saúde ao redor do mundo em razão da Covid-19 tem revelado que ninguém está seguro diante de um inimigo que a cada dia mostra seu potencial de ataque.

Maura conta que nunca viveu nada parecido. “Trabalhei no auge da Aids, já passei pela crise do H1N1 e não era este terror. Todos os dias quando entro no carro para ir trabalhar me pergunto se volto para casa.” Ela se sente mais insegura na UPA, unidade de portas abertas. “A gente nunca sabe quem vem e o que a pessoa tem. Somente após o primeiro atendimento vamos ter noção se é caso suspeito, mas aí o vírus já pode ter se espalhado.” Em sua opinião, os reforços de compras de EPIs feitos às pressas na rede pública após a chegada do coronavírus a Goiás são paliativos. “Na linha de frente não há material adequado para trabalhar. Faltam máscaras e capotes para todos. Tenho medo de respirar e me contaminar.”

Para Maura, a morte da colega Adelita Ribeiro da Silva abalou a categoria. “Eu a conheci no Hugo, onde ela chegou a trabalhar. O vírus foi devastador numa pessoa jovem, muito ativa e sem comorbidades. O terror só aumentou porque percebemos que a doença está chegando perto.” Adelita deixou pais idosos e um filho pequeno. O marido de Maura Inês tem 62 anos, é renal crônico, hipertenso e já sofreu uma embolia pulmonar há dois anos. Os cuidados em casa redobraram. Os netos, crianças, que vivem no mesmo lote, só comunicam com ela por aplicativo de mensagens. “Meu neto me falou: ‘vovó, esse trem (sic) mata, não vá trabalhar, nem tudo é dinheiro’, mas é a minha profissão. No meu trabalho há pessoas literalmente surtadas porque têm filhos pequenos. Quando chega alguém com suspeita dá vontade de chorar e voltar para casa.”

Sem respaldo

Rita (nome fictício), de uma enfermeira de 44 anos que preferiu não se identificar, mostra que o medo está disseminado. “O que mais me angustia é ser contaminada, ficar doente e não ter respaldo da minha unidade. E pior, vir a óbito. O medo de me contaminar e passar para minha família é grande. Rita (nome fictício) é trabalhadora da saúde há 27 anos, sete como enfermeira formada. Casada e mãe de um casal de filhos, ela mudou a rotina da família. Todos ganharam chinelos novos para usar em casa, passaram a ingerir complexo vitamínico para aumentar a imunidade e são obrigados a beber água com maior frequência.

“Antes de sair do hospital tomo dois banhos. Ao chegar em casa minha roupa fica numa bacia somente minha e vou para o banheiro para outro banho completo. Depois, passo álcool no corpo inteiro.” O pavor se explica, conforme Rita, pelo fato de o contato maior com o paciente ficar ao encargo de enfermeiros e técnicos. Na unidade privada de saúde onde trabalha ela já chegou a ficar até três horas com uma pessoa com sintomas da Covid-19 num espaço pequeno. “Quem coloca a mão somos nós. Os médicos mandam a gente fazer. É assustador demais. É uma sensação de lidar de perto com a morte todos os dias. Saímos de casa e não sabemos se vamos voltar.”



Mortes e afastamentos

Relatório divulgado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) na última terça-feira (14), elaborado a partir de fiscalização de 3.772 unidades de saúde por todo o Brasil desde o início da pandemia, revela que mais de 1.800 profissionais de Enfermagem já foram afastados do trabalho por apresentarem sintomas da Covid-19. Mais de 22 mil profissionais denunciaram a falta de máscaras N95/PFF2 para assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados pelo vírus, o que levou a instituição a fazer uma compra emergencial do acessório para distribuição em locais de maior necessidade.



Até a última segunda-feira (13), 237 profissionais de enfermagem no Brasil tinham sido contaminados, dos quais 19 morreram. Outros 2.321 estavam sob investigação, assim como 12 mortes. “É uma situação grave, que exige medidas imediatas para evitar o adoecimento em massa de profissionais, que pode ser catastrófico não apenas para os diretamente afetados, mas para o próprio sistema de Saúde”, disse o presidente do Cofen, Manoel Neri.



Até quinta-feira, a Associação Médica Brasileira (AMB) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) não tinham registros oficiais de mortes de médicos, embora centenas deles pelo País estejam afastados do trabalho por apresentarem sintomas. Há relatos também de internações com confirmação da doença, até mesmo em Goiânia.



Rejeição e preconceito

A presidente do Simego, Franscine Leão, lembra que em meio à angústia de lidar com uma doença desconhecida os profissionais de saúde ainda sofrem com o preconceito. “A rejeição é muito dolorida, principalmente numa fase em que estamos fragilizados. E isso vem até mesmo de familiares e amigos próximos.” A técnica de enfermagem Maura Inês conta que às vezes pega ônibus diante da UPA onde trabalha. “Quando as pessoas percebem que saímos de dentro da unidade de saúde se afastam de nós dentro do ônibus.”



Mesmo longe do trabalho desde o início de março, a enfermeira Silvania de Souza, de 33 anos, lida com a desconfiança de vizinhos. “As pessoas já estão preocupadas."



Situação necessita de suporte psicológico

“É tudo muito novo (o vírus) e o novo ameaça. Quando a gente conhece uma situação se previne, mas diante do desconhecido o sofrimento aumenta. Se nem a ciência tem uma resposta, imagine eles. Estão todos fragilizados”, afirma a psicóloga Inês Cristina Pena.



A profissional de saúde mental enfatiza que a angústia é dupla: no trabalho, com o risco de contaminação, e em casa, com a pressão dos familiares que temem serem infectados. Entre as consequências que podem surgir deste embate emocional está o distanciamento familiar e uma explosão de casos de depressão. “É preciso que familiares e amigos tenham paciência e condições de dar suporte aos profissionais da saúde. Eles estão chegando em casa após uma batalha maluca e se não tiverem a receptividade e a compreensão fica muito difícil”, explica a psicóloga.



No Hcamp, na capital, a direção já percebeu a importância do apoio psicológico. “Estamos montando um projeto de psicologia em todos os turnos para atendimento do nosso colaborador”, afirma o diretor geral da unidade de saúde Guillermo Sócrates.

A expectativa é que este suporte esteja em pleno funcionamento no início da semana envolvendo desde atividades lúdicas em grupos até o atendimento individualizado.