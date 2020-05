Cidades Coronavírus em Goiás: número de casos confirmados ultrapassa 1.500 Mortes subiram de 64 para 67, de acordo com boletim epidemiológico. Com 149 confirmações nas últimas 24 horas, Estado chega a 1.572 pessoas infectadas com Covid-19.

Com 149 confirmações nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados de novo coronavírus em Goiás ultrapassou a marca de 1.500. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) nesta sexta-feira (15), 1.572 pessoas testaram positivo para a doença (Covid-19). O número de mortes subiu de 64 para 67. No Estado há 14.221 casos ...