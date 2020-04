A busca por kits de testes rápidos para o novo coronavírus (Covid-19) pelos municípios divide prefeituras e mostra a adoção de estratégias distintas por cada um dos gestores. Em Goiânia, serão adquiridos para um inquérito epidemiológico para medir a velocidade com que o vírus está se propagando pela capital. Em Mineiros e Catalão, os testes já estão sendo aplicados em pessoas que apresentam sintomas. Já cidades como Goianésia e Rio Verde, que são, respectivamente, a terceira e a quinta com mais casos confirmados em Goiás, as secretarias municipais de Saúde descartam o uso por causa da eficácia questionada.

O fato é que desde que o novo coronavírus chegou no Brasil, em fevereiro, a busca tanto pelos órgãos públicos como pela iniciativa privada, fez com que os kits, avaliados inicialmente em torno de R$ 80 chegassem a valer mais de R$ 250 agora em abril. No final de março, o governo estadual chegou a comprar 300 mil kits por R$ 129 cada, mas acabou cancelando a aquisição após questionamentos e os kits foram vendidos para outros por um valor maior.

A polêmica em torno destes kits está em sua eficácia. Ao contrário do teste padrão mais demorado, que detecta a presença do vírus, os chamados testes rápidos – que ficam prontos no mesmo dia - analisam a presença de anticorpos, o que aumenta a probabilidade de falso negativo antes do 7º dia de sintomas.

Outro problema é que apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter registrado até o dia 18 de abril 17 testes, o que permite a venda deles no Brasil, são poucos ainda que conseguiram aprovação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz), o que ao mesmo tempo que fez surgir uma quantidade grande de produtos no mercado, inflacionou os que já obtiveram o selo de qualificação.

As estratégias para o uso de testes rápidos também são questionadas, pois especialistas defendem que sua eficácia tem mais sentido quando aplicada em um número elevado de pessoas. Atualmente, as prefeituras e o Estado estão usando kits doados pelo Ministério da Saúde para aplicar em profissionais da saúde e de segurança sintomáticos, já que o volume impede política diferente.

Ouvidos pela reportagem, secretários municipais de saúde relatam negociações complicadas com fornecedores. Em Mineiros, a titular da pasta, Rosangela de Rezende Amorim, disse que chegou a ter o recurso pago a uma empresa devolvido pela mesma sem uma explicação plausível. Para ela, apareceu um comprador disposto a pagar mais pelo produto. Ela diz que a secretaria chegou a ir a outro Estado para buscar os kits, mas não obteve sucesso. “Tinha muita empresa que prometia e depois não vendia, ou queria um preço muito alto.”

Há também a concorrência de empresas grandes que estariam adquirindo o produto para testar em seus funcionários e usar isso como argumento para defender a flexibilização das medidas restritivas impostas pelo governo estadual. Esta disputa com as indústrias foi relatada por dois secretários como motivo para a dificuldade em encontrar os testes a preços mais acessíveis.

O superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Yves Mauro Ternes, diz acreditar que conforme o INCQS/Fiocruz for avaliando mais testes o preço destes no mercado deve cair, já que haveria mais opções qualificadas. “O mais importante é que precisa ter um critério para utilizar os testes rápidos”, comentou Ternes.



Goiânia terá 3 estratégias de aplicação de testes

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia quer aplicar testes rápidos para o novo coronavírus para realizar um inquérito epidemiológico que mostre como o vírus está avançando pela capital. O município também está adquirindo kits para o teste padrão mais demorado, o RT-PCR, para agilizar o tempo de espera do resultado das análises que atualmente se concentram, na rede pública, no Laboratório Estadual de Saúde Pública de Goiás (Lacen-Goiás). Há casos que demoram mais de uma semana para ficarem prontos.

O superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Yves Mauro Ternes, diz que a expectativa é que em duas semanas ambos os testes estejam sendo aplicados na capital, que concentra 59% dos casos confirmados de Covid-19. Entretanto, Ternes reforça a preocupação com a subnotificação, uma vez que nem todos os infectados necessitam de internação ou apresentam sintomas mais graves.



Com relação aos kits de teste padrão a intenção é contratar um laboratório para fazer o serviço e entregar o resultado em até 3 dias. “Estamos correndo contra o tempo”, diz. Goiânia viu o número de casos confirmados se espalhar em uma semana de 31 bairros para 55.



Já sobre os testes rápidos, a proposta da pasta é ter uma noção melhor de quantas pessoas contraíram a doença e por onde a doença se espalhou, facilitando na adoção de políticas públicas pelo município e nas previsões sobre necessidade de leitos sejam de UTI ou não.



A SMS recebeu na sexta-feira (17) os kits distribuídos pelo Ministério da Saúde por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), mas estes seguirão um protocolo nacional e vão ser aplicados apenas em profissionais de saúde e de segurança que apresentam por mais de sete dias sintomas de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com Ternes a intenção é reintegrar aqueles que apresentarem resultado negativo e reduzir as perdas nas principais linhas de frente no enfrentamento à doença.



Duas cidades já usam os kits

Em Catalão, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começou na última semana a aplicar os testes rápidos doados pela mineradora CMOC Brasil para detectar casos de novo coronavírus (Covid-19) na cidade. Até o momento, só há um caso comprovado por lá, de uma pessoa que teria contraído a doença fora de Goiás, mas o titular da pasta, Velomar Rios, diz que o número de pessoas com sintomas é maior do que o de kits para o teste padrão enviados pelo governo estadual. Ele diz já ter descoberto pelo menos dois casos com os kits doados.

Dos 20 mil kits prometidos pela mineradora, 7 mil já foram entregues e pelo menos 22 já aplicados. O público-alvo são todos os que estiverem com mais de sete dias de sintomas, por causa da eficácia do teste, que tem relação com o desenvolvimento de anticorpos no organismo do paciente. Entretanto, Rios diz que avalia com a Universidade Federal de Catalão (UFC) uma parceria para uma política de testagem em maior escala para detectar a amplitude da Covid-19 na região. Além dos próprios moradores, Catalão recebe pacientes de 18 cidades. “Estamos vendo se eles desenvolvem um planejamento para que possamos fazer uma testagem aleatória”, comentou.



Em Mineiros, a prefeitura comprou 500 kits de testes rápidos e está aplicando não apenas em pessoas sintomáticas como também nas que podem ter adquirido a doença e não desenvolveram os sintomas, como as pessoas que viajaram para o exterior recentemente. “A cidade é pequena e dá para saber quem são estas pessoas. Aplicamos em cinco e deu negativo”, disse a titular da Saúde de lá, Rosangela de Rezende Amorim. Com 66 mil habitantes, Mineiros ainda não registrou nenhum caso.



As secretarias municipais de Saúde Goianésia, que registra 22 casos, e Rio Verde, com 13, por outro lado, descartam a compra de kits de testes rápidos por causa do baixo índice de confiabilidade e do alto número de falso negativo quando aplicado antes do sétimo dia de sintomas. As pastas alegam que como o foco está nos casos graves o investimento deve ser em estrutura para atender estes pacientes e seguir no teste padrão.