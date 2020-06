Cidades Coronavírus em Goiás: com mais 571 casos nas últimas 24 horas estado chega a 7,2 mil infectados Mortes regristradas no boletim chegam a 188, oito a maior do que ontem. Casos suspeitos passam de 30.972 para 31.966

Goiás tem 7.221 casos confirmados do novo coronavírus, 571 a mais do que o registrado no último boletim, divulgado ontem. Os casos suspeitos tiveram acréscimo de mais 994 casos, saindo de 30.972 para 31966. Outros 15.653 já foram descartados. Já as mortes passaram de 180 para 188. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), ainda existem 27 óbitos s...