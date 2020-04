O novo coronavírus (Sars-Cov-2) vitimou o segundo técnico de laboratório em Goiás. A notícia de que o servidor da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Javier Martins de Oliveira, de 57 anos, morreu por conta da Covid-19 foi divulgada pelo governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), por meio das redes sociais na tarde desta quarta-feira (22). Javier trabalhava há 28 anos na SES, onde desempenhava função administrativa. Ele estava lotado na Gerência de Atenção Secundária e Terciária da Superintendência de Atenção Integrada à Saúde.

O POPULAR apurou que Oliveira e a mulher, que também é profissional de saúde, procuraram um hospital da rede particular e testaram positivo para a Covid-19 no último dia 14. A mulher ficou internada, mas o profissional de saúde estava com sintomas leves e voltou para casa. Ela melhorou e teve alta. Nesta quarta-feira, os sintomas dele se agravaram e o técnico retornou para o hospital, onde acabou não resistindo. Além de servidor público, Javier também trabalhava em um laboratório particular da capital. A SES-GO informou que Javier se contaminou via transmissão comunitária, que é quando não há como saber onde a pessoa teve contato com o vírus.

No dia 4 deste mês, a também técnica de laboratório Adelita Ribeiro, de 38 anos, perdeu a vida em consequência da Covid-19. Ela trabalhava no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Novo Mundo e no Hemolabor. Os técnicos de laboratório somam 9% dos 65 profissionais de saúde que contraíram a Covid-19 em Goiânia. O dado é do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta quarta-feira.

Técnico de laboratório e amigo de adolescência de Javier, Eduardo Oliveira conta que o irmão do amigo também trabalha na área da Saúde. “A esposa dele realmente adoeceu também, mas melhorou. O irmão dele trabalha no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) e ainda no Cais Novo Mundo junto, inclusive, com a primeira técnica que morreu”, afirma o amigo.

De acordo com ele, Javier era saudável, gostava de praticar esportes e era muito trabalhador. “Nós sempre jogávamos futebol juntos. Havia falado com ele havia pouco tempo. Além de ser servidor, ele também trabalhava em um laboratório particular aqui de Goiânia. É sempre um baque muito grande ver um amigo partir assim. Ele deixa um filho adulto e outro de dez anos para trás. É um choque e uma dor muito grande”, relata o amigo.

Partida dolorosa

Uma atendente do laboratório da rede privada que Javier trabalhava conta que no local todos estão muito chocados com o ocorrido. “Ele era muito querido aqui e está sendo difícil trabalhar com esta notícia”, afirma a mulher que prefere não ser identificada. Segundo ela, a parte mais dolorosa tem sido pensar no enterro do colega. “É muito triste não poder estar presente e participar da despedida dele. Ele era muito querido”, conta. A mulher afirma ainda que o laboratório segue todas as medidas de segurança impostas pelos órgãos de saúde. “Somos muito bem resguardados quanto a isso”, enfatiza.

Uma servidora da Superintendência de Atenção à Saúde relatou que todos os colegas estão extremamente abalados. “É muito triste quando acontece com alguém próximo assim. Ele era uma pessoa muito alegre, solícita e que sempre ajudava todo mundo”, afirmou a funcionária, que prefere não ser identificada.

Nas redes sociais, colegas de trabalho de Javier lamentaram a morte do profissional. “É inacreditável uma notícia destas. Uma pessoa incrível que nos contagiava com a sua alegria. Aos que não acreditam na Covid-19, hoje perdemos um excelente colega/profissional!”, publicou uma colega. A alegria de Javier também foi lembrada em outro post. “Meu Deus, inacreditável esta perda. Este ser iluminado que alegrava nossas tardes. Tão querido por todos, tão alegre e cheio de vida. Muito triste a situação que estamos vivendo, que Deus tenha misericórdia de todos nós”, publicou outra colega de trabalho.

A biomédica Nancy Helena trabalhou com Javier no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde ele atuou de 1992 até 2017, e afirma que no local ele era conhecido por ser um cavalheiro. “Ele era muito educado com todo mundo e arruma sempre um apelido especial para as pessoas. Nunca me esqueço de quando fiquei grávida e ele me poupava de fazer coletas para minhas pernas não incharem. Ele era assim com todo mundo”, esclarece.

A auxiliar de técnico de laboratório, Eva dos Santos, que trabalhou com Javier por 11 anos no Hugo, em plantões aos finais de semana, conta que ele foi um grande profissional. “Me ensinou demais. Devo muito à ele. Sempre trabalhou muito. Saia de um plantão e ia para outro”, conta. Segundo Eva, saber da morte do colega foi muito doloroso. “Ficamos pensando no quanto os profissionais da saúde estão expostos. Ele ajudou a salvar tantas vidas e agora perdeu a dele para esta doença terrível”, afirmou a mulher em meio às lágrimas.

Luto

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde manifestou pesar pela morte do técnico de laboratório. “Servidor de carreira e lembrado como um profissional exemplar, Javier atuava na Gerência de Atenção Secundária e Terciária da Superintendência de Atenção à Saúde da SES. A secretaria é grata ao legado de dedicação à saúde goiana deixado por Javier. A SES-GO externa seu apoio, seu pesar e sua solidariedade a todos os familiares e amigos.”

O secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, também se manifestou pelas redes sociais. “Hoje perdemos o primeiro guerreiro da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás para a Covid-19. Javier Martins de Oliveira não estava no grupo de risco e era um profissional disposto, trabalhador, exemplar. Manifesto profundo pesar e externo à família em luto os mais sinceros sentimentos. A SES-GO está em luto”, publicou em seu perfil no Instagram.