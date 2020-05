Cidades Coronavírus: Em Goiás, 43 municípios não têm casos confirmados nem suspeitos; confira a lista O número representa 17,4% dos 246 municípios do Estado

Dos 246 municípios de Goiás, apenas 43 não têm casos confirmados nem suspeitos de Covid-19. O número representa 17,4% do total. Os dados constam em página mantida pelo governo estadual, com informações do SIVEP Gripe e do e-SUS Notifica, que por sua vez são alimentados pelas próprias prefeituras. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), até ago...