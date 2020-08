O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia deste domingo (2) traz números bem atípicos dos registrados nos últimos dias na capital para a Covid-19.

Segundo os dados atualizados até o meio-dia de hoje, a cidade teve o registro de 12 novos casos confirmados e de nenhum óbito nas últimas 24 horas.

Nos últimos sete dias, a média de novos casos na capital foi de 595 notificações e de mortes ficou em 9 pessoas.

Questionada, a SMS respondeu que números de casos e óbitos no boletim deste domingo se deve ao fato que muitos laboratórios não liberam resultado no final de semana, por isso temos essa redução registrada. Além disso, as Comissões de Controle de Infecção Hospital dos hospitais não trabalham no final de semana o que resulta em menos notificações.

Dessa forma, Goiânia tem 17.745 casos confirmados e 489 óbitos pela Covid-19. Na cidade 15.516 pessoas são consideradas recuperadas da doença.

Ainda há 379 pacientes internados na capital e outras 1.361 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Entre os principais sintomas apresentados pelos contaminados em Goiânia, quase metade dos positivados tiveram tosse (49%) e febre (46%). Outros sinais são dor de garganta (23%), dor de cabeça (19%), dores musculares (15%), perda de olfato (9%) e perda de paladar (8%).