Cidades Coronavírus: “Economia e saúde não são áreas polarizadas”, diz secretário de Saúde de Goiás Titular também disse que o isolamento, que se encerra parcialmente com novo decreto, conseguiu cumprir seu papel no Estado

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (13), onde são anunciadas novas medidas com reabertura do comércio em Goiás, o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, disse que o isolamento social conseguiu cumprir seu papel em Goiás. “Achatou a curva e possibilitou a expansão da estrutura da Saúde”, disse. Ismael destacou o aumento do número de Uni...