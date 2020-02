Cidades Coronavírus e Covid-19: confira os sintomas e como se prevenir da doença Novo vírus, que já infectou milhares de pessoas, principalmente na China, ganha força agora na Itália. Entenda o que você precisa saber sobre a doença

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública de interesse internacional pelo surto do novo coronavírus. O vírus começou a circular no fim de dezembro em Wuhan cidade com 11 milhões de habitantes localizada na China Central. Os relatos inicias indicavam que uma 'doença misteriosa' estava infectando as pessoas rapidamente, desencadeando pneumonia. E...