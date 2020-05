Cidades Coronavírus: Denúncias em aplicativo da Prefeitura de Goiânia chegam a 12 mil Número de registros sobre aglomerações chegou a 7.170 e de estabelecimentos comerciais abertos sem seguir as orientações do Governo Estadual a 4.857

O número de denúncias no aplicativo Prefeitura 24 horas, da Prefeitura de Goiânia, chegou a 12 mil até o fim do último domingo (24), de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), pasta que gerencia a ferramenta. Segundo a Sedetec, o número de denúncias sobre aglomerações chegou a 7.170 e de lojas ou pon...