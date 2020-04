O Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE-GO) mantém “até a presente data” as férias escolas para o mês de julho, apesar de as aulas estarem suspensas tanto na rede pública como particular desde o dia 16 de março por causa do avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Estado.

O prazo de suspensão, inicialmente previsto para se encerrar no dia 4 de abril, foi prorrogado no começo do mês até o dia 30 e ainda não há certeza de que as aulas voltem em maio.

Em nota pública, o CEE, órgão responsável pela normatização do sistema de educação em Goiás, frisa que no momento o direito à educação dos alunos está garantido pela autorização do regime especial de aulas não-presenciais, que tem sido adotado pelas unidades de ensino desde março.

O conselho afirma que todas as instituições que “por conta própria” colocarem como período de férias outro mês que não seja julho “estará descumprindo as normas estabelecidas por este conselho”, uma vez que cabe ao órgão “apreciar e validar os calendários escolares de todas as unidades de ensino sob sua jurisdição”.

“Calendários escolares alterados sem a validação do Conselho Estadual de Educação ou pelo Conselho Municipal de Educação no caso de municípios com sistema de ensino, não terão validade legal”, afirma a nota emitida pelo conselho estadual.

Procurada, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que na rede estadual o calendário escolar segue o mesmo.