Cidades Coronavírus: conselho estadual prorroga aulas não-presenciais até final de junho em Goiás Governo estadual trabalha com a possibilidade de retomada de atividades escolas só em agosto

O Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE) emitiu uma nova resolução neste sábado prorrogando até 30 de junho a validade das aulas não-presenciais ou presenciais por meio de tecnologia e determinando para o mês de julho férias escolas no Estado. Com isso, o CEE segue orientação da nota técnica 8 da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) publicada no dia...