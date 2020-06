Nesta quarta-feira (17), Goiás ultrapassou os 12 mil casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Ao todo são 12.513 confirmações. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 960 novos casos e nove mortes, totalizando 255 vítimas no Estado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

No Estado, há 38.211 casos suspeitos em investigação. Outros 20.685 já foram descartados. Há 34 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 344 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Nesta terça-feira (16), o boletim estadual bateu o segundo maior recorde na quantidade mortes registradas em 24 horas. Foram 20 óbitos. Na segunda-feira (15), o boletim bateu o recorde de quantidade de novos casos registrados neste mesmo período, com 2.350 novos registros.

O aumento repentino de casos se deve, em parte, por conta da inclusão dos dados de Rio Verde, que já tem mais de 3 mil casos da doença. Nesta quarta, a SES-GO reiterou que “os dados de Rio Verde foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade nos sistemas oficiais de notificação”.

As cidades com mais de 300 casos da doença, de acordo com o painel da Covid-19, são: Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas e Luziânia.

Perfil

Das 12.513 pessoas infectadas no Estado, 51,3% são homens e 48,7% são mulheres, sendo que a faixa etária mais afetada tem entre 30 e 39 anos, com 3.391 casos confirmados da doença.

As comorbidades mais comuns entre as pessoas infectadas são são doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias e imunussupressão.