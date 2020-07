O Brasil registrou 716 mortes em decorrência da Covid-19 neste domingo (19). Desde março, o país acumulou 79.533 óbitos durante a pandemia do novo coronavírus. Na última quinta (16), ultrapassou os 2 milhões de infectados -atualmente, são 2.099.896; 24.650 deles nas últimas 24 horas.

Os dados com o total de infectados e vítimas foram compilados pelo consórcio entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, em balanço divulgado diariamente às 20h. O levantamento é feito com a coleta de dados das secretarias de Saúde dos estados.

Na última semana, o Brasil registrou média móvel de 1.055 mortos.

A iniciativa do consórcio de veículos de compilar e divulgar os dados sobre a Covid-19 é uma resposta a atitudes do governo Jair Bolsonaro, que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins, retirou informações do ar, deixou de divulgar totais de casos e mortes e divulgou informações conflitantes.

Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo (19), o Brasil registrou 23.529 casos de infecção pelo novo coronavírus e 716 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.

O total já chega a 79.488 óbitos e 2.098.389 casos de contaminação pelo vírus desde o início da pandemia.

O estado de São Paulo mantém o maior número de casos confirmados, com 415.049 notificações. Na sequência vêm Ceará e Rio de Janeiro, com 146.972 e 138.524 casos, respectivamente.

Os dados deste domingo mostram também que no total 1.371.229 pessoas foram curadas da nova doença.

Segundo país com mais vítimas na pandemia, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos na contagem de óbitos --que registra 140.395 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, dos EUA. Até este domingo, a instituição contabilizava mais de 14 milhões de casos do novo coronavírus em todo mundo e 603.605 óbitos.