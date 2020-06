O Estado de Goiás levou 13 dias para dobrar as confirmações do novo coronavírus e passar de 2 mil para 4 mil casos. Desde o início da contagem, foram 56 dias para chegar a 1 mil casos. No boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) de 7 de maio, o Estado apresentava 1.027 registros. Quatorze dias depois, em 20 de maio, o boletim mostrou que Goiás havia alcançado 2.049 confirmações. Agora, treze dias, é possível ver que Goiás teve nova dobra, com 4.293 pessoas que testaram positivo para Covid-19.

Neste período, o número de mortes teve avanço um pouco mais lento. No dia do registro de mil casos, Goiás tinha 44 mortes confirmadas pela infecção do SARS-Cov-2. Duas semanas depois, no registro da dobra para 2 mil casos, eram 78 mortes, com acréscimo de 34 casos, faltando dez registros para chegar à dobra de óbitos neste período. Com a nova dobra, chegando a 4 mil confirmações, as mortes chegaram a 151, faltando cinco mortes para alcançar a dobra no período da dobra de confirmações.

Para chegar aos 4.193 casos, foram acrescidas mais 419 confirmações desde ontem. Até agora, o dia com mais confirmações em 24 horas havia sido em 29 de maio, com 245 novos casos acrescentados na estatística de Goiás. De acordo com o boletim divulgado na tarde desta terça-feira (2) pela SES, Goiás ainda tem 24.157 casos suspeitos em investigação e outros 10.623 já foram descartados. Do total de infectados, 2.217 são mulheres e 2.117 são homens.

Considerando apenas os óbitos, ontem eram 127 e nesta terça, 151, com aumento de 24 casos confirmados nas últimas 24 horas. Há 33 óbitos suspeitos que ainda estão em investigação. Já foram descartadas 241 mortes até agora. Até esta terça, o dia com mais óbitos confirmados em 24 horas havia sido em 22 de maio, com 10 mortes acrescentadas aos dados do Estado.

Apenas 20 cidades goianas seguem sem casos confirmados do novo coronavírus, que são: Lagoa Santa, Perolândia, Palestina de Goiás, Baliza, Diorama, Sanclerlândia, Heitoraí, Guarinos, Campos Verdes, Nova Roma, Iaciara, Porteirão, Santa Cruz de Goiás, Três Ranchos, Davinópolis, São Luiz do Norte, Mairipotaba, Cromínia, Itapirapuã e Cristianópolis.