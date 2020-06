Nas últimas 24 horas, Goiás ultrapassou os 20 mil casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e registrou 21 novas mortes pela doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgado nesta quinta-feira (25), o Estado tem 20.116 casos confirmados da doença e acumula 384 óbitos.

Nesta quarta-feira (24), o Goiás registrou a maior quantidade de óbitos no período de 24 horas desde o início da pandemia, com 34 mortes, e o segundo maior registro de novos casos da doença neste mesmo período, com 1.297 notificações. O recorde de quantidade de novos casos em 24 horas foi no dia 15 de junho, com 2.350 registros.

Matéria do POPULAR desta quarta mostrou que, em média, morrem quatro pessoas por dia da doença em Goiás. No Estado, há 51.507 casos suspeitos em investigação. Outros 26.525 já foram descartados. Há 41 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 401 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Municípios

Dos 246 municípios goianos, apenas seis não têm nenhum caso confirmado da doença. Outros 36 têm pelo menos um caso suspeito e 204 têm pelo menos um caso confirmado da Covid-19, que já vitimou goianos de 66 cidades diferentes.