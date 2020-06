Nas últimas 24 horas, Goiás registrou 917 novos casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2), levando o Estado a ultrapassar os 17 mil casos da doença. Neste mesmo período, foram notificadas 18 novas mortes, totalizando 329 óbitos, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) divulgado nesta terça-feira (23).

No Estado, há 47.356 casos suspeitos em investigação. Outros 24.572 já foram descartados. Há 39 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 383 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Municípios

As cidades com mais de 500 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com o Painel da Covid-19, são Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Águas Lindas de Goiás.

Dos 246 municípios goianos, apenas cinco não têm nenhum caso suspeitos nem confirmado da Covid-19. Outras 41 cidades têm pelo menos um caso suspeito e outras 200 têm pelo menos um caso confirmado da doença. Na edição desta terça, O POPULAR mostrou o avanço da doença para o interior do Estado.