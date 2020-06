Goiás chegou neste sábado (13) a marca de 208 óbitos causados pela Covid-19, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Foram 14 mortes registradas e 95 novos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. Número total de contaminados pelo novo coronavírus chegou a 7.941. Conforme noticiado pelo O POPULAR, na última quarta-feira (10), um levantamento feito com as Secretarias Municipais já apontavam que o Estado tinha ultrapassado as 200 mortes.

Ainda conforme os dados divulgados pela pasta, são 33.521 casos e 34 mortes considerados suspeitos. Outras 17.344 notificações e 320 mortes já foram descartadas. Não há informações do número de curados.

A cidade com maior número de contaminados é a capital Goiânia, com 3.218, dados divulgados na última sexta-feira (12) pela Secretaria Municipal de Saúde. Em relação aos 2.397 casos confirmados de Rio Verde, a pasta estadual informa que os dados estão sendo inseridos pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade nos sistemas oficiais de notificação, por isso existe a divergência nos números apresentados. Essa ratificação vale para os outras cidades do Estado.

Conforme o relatório do painel Covid-19 do Governo de Goiás, atualizado neste sábado, 164 municípios goianos têm casos confirmados da doença. Outros 67 apresentam casos suspeitos e apenas 15 cidades de Goiás ainda não tem nenhum caso suspeito ou confirmado de coronavírus.