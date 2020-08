Depois de cinco meses do primeiro caso em Goiás, estado tem quase 94 mil confirmações de infecção pelo vírus Sars-CoV-2, com total de 93.965 nesta quarta. O total de pessoas recuperadas chegou a 84.527, de acordo com o boletim divulgado nesta tarde pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Ainda existem 154.168 casos suspeitos em investigação e outros 72.550 já foram descartados depois de exames.

Considerando apenas as mortes, Goiás tem 2.135 casos relacionados à Covid-19 até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,27%. O número tem 36 mortes a mais do que o registrado ontem. A SES-GO ainda informou que existem outros 62 óbitos suspeitos que estão em investigação. Além disso, já foram descartadas 968 mortes suspeitas nos municípios goianos.

O boletim da SES-GO mostra que a faixa etária mais vulnerável à doença é de pessoas idosas. Até agora existe o registro de 1.582 mortes de pessoas com mais de 60 anos. Considerando as comorbidades, 786 pessoas que morreram vítimas da infecção possuíam algum tipo de cardiopatia. Outras 627 informaram diabetes e 195 tinham problemas respiratórios.