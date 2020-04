Cidades Coronavírus chegou ao Brasil em janeiro, diz Ministério da Saúde Antes, a pasta considerava um diagnóstico divulgado em 26 de fevereiro como sendo a chegada do coronavírus no País

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 2, que detectou registro do primeiro caso de novo coronavírus no Brasil em 23 de janeiro. Antes, a pasta considerava um diagnóstico divulgado em 26 de fevereiro como sendo a chegada da doença no País. O ministério não deu detalhes sobre a primeira infecção no Brasil. “Havia circul...