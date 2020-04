Já são 89 bairros em Goiânia com casos confirmados de novo coronavírus (Covid-19), mas destes são 17 os que apresentaram evolução no número de ocorrências nas últimas duas semanas. Um exemplo é o Setor Bueno, que passou de 8 moradores com Covid-19 no dia 7 de abril para 31 no dia 22. O bairro concentra 12% dos registros comprovados na capital.

O POPULAR comparou os dados fornecidos pela equipe da plataforma de monitoramento da Covid-19 da Universidade Federal de Goiás (UFG), que por sua vez recebe os relatórios da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). No dia 7 de abril, eram 31 bairros com registro da doença. Passou para 50 no dia 13, para 80 no dia 20 e 89 no dia 22. A maioria destes bairros, entretanto, não apresentou mais nenhum novo caso após entrar na lista.

Dois bairros que registraram apenas um caso no dia 7 presenciaram um salto em 15 dias: Jardim América e o Setor Pedro Ludovico agora contam com 7 casos cada. O Setor Cândida de Morais, na região noroeste, que até o boletim do dia 13 não tinha nenhuma pessoa confirmada com Covid-19, passou para 3 casos na segunda-feira (20) e para 4 na quarta-feira (22).

Os números apresentados são bastante subnotificados, pois a rede pública só faz testes em pessoas com sintomas que estão internadas em estado grave com alguma síndrome respiratória aguda grave (Srag). Na rede particular, são testados quem tem plano de saúde ou paga pelo teste, não necessariamente havendo relação com a gravidade do quadro clínico.

Isso explicaria a grande concentração de registros nos bairros centrais, segundo profissionais de saúde da rede municipal ouvidos pela reportagem. Até esta quinta-feira, dos 256 casos confirmados pela SMS, pelo menos 132 não necessitaram de internação, a maioria foi testada por laboratório particular.

O professor Rherison Almeida, que atua na área de geoprocessamento na UFG e é o coordenador da base de dados da plataforma Covid-19, destaca que nos últimos dias tem aumentado bastante o número de bairros mais periféricos com casos confirmados, principalmente na região noroeste e oeste da capital.

“Está havendo uma evolução muito rápida nos últimos dias. No começo os casos se concentravam na região centro-sul, agora com a transmissão comunitária são em todas as regiões”, comentou. Só entre os dias 20 e 22 de abril, por exemplo, foram 8 novos bairros, entre eles o Goiá, na região oeste, e o Jardim Colorado, na noroeste.

Alguns bairros, mesmo centrais, não registraram novos casos nos últimos 10 dias, como o Setor Marista, que tem seis casos desde 13 de abril. Também desde o dia 13, o Leste Universitário ficou em 4 registros.

O mapa dos bairros com casos de Covid-19 apontam algumas dificuldades enfrentadas pela SMS para rastrear a disseminação do vírus pela capital. Um deles está na captação das informações dos pacientes, muito prejudicada quando o teste é feito pela rede particular. Dos 256 pacientes confirmados com a doença em Goiânia, até a tarde desta quinta-feira a SMS só tinha informações detalhadas de 179 deles. Faltavam de 30%.

O superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Yves Mauro Ternes, explica que sempre que um caso é confirmado de Covid-19 a unidade que atendeu a pessoa é obrigada a notificar a rede municipal de saúde, que em seguida busca os dados sobre o paciente infectado. Em alguns casos, as informações chegam incompletas e noutros os consultados se recusam a passar os dados.

Outro problema está na hora de a SMS colocar os endereços corretos das pessoas no relatório. Muitos bairros têm nomes parecidos e endereços confusos e isso reflete no levantamento. Além disso, há registros que indicam que a pessoa na verdade mora em outra cidade, como Santa Luzia, em Aparecida, e um que, segundo relatado ao POPULAR, seria de Goianésia.