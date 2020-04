O Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, passou por uma desinfecção na manhã desta terça-feira (28). A medida foi adotada após um agente de segurança que atua na unidade ser diagnosticado com Covid-19, o que ocorreu na última sexta-feira (24). De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), responsável pela gestão do Case, o procedimento foi realizado nos alojamentos e nas áreas comuns do local.

Atualmente, há 32 internos no Case de Luziânia. Eles ficam em alojamentos individuais, o que fez com que não houvesse necessidade de remanejamento. Segundo a pasta, seria feita a identificação daqueles que tiveram contato com o servidor infectado para que eles ficassem em observação. Outros servidores foram encaminhados para atendimento médico.