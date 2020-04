Funerárias e cemitérios de Goiânia estão se adaptando à realidade da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Tanto os velórios e enterros de corpos com o vírus, como os outros casos, estão passando por mudanças para evitar o contágio de familiares da pessoa morta e de funcionários. Algumas regras ainda não estão totalmente definidas e variam conforme a interpretação ou a gestão municipal, causando mais angústia nos parentes e amigos.

“Desde quando começou na Europa, a gente têm discutido muito internamente o que fazer: como fazer, como treinar e como lidar com o público”, explica o diretor do Cemitério Vale do Cerrado, Guilherme Santana. Ele pontua que Goiás está com um cenário tranquilo atualmente, sem muitos casos de óbitos, mas que o serviço funerário está preparado para quando aumentar a quantidade de mortes. “Acredito que a partir da semana que vem é que deve começar uma maior quantidade. A gente está esperando e está se preparando para isso”, avalia.

Representante de Goiás no Comitê de Emergência do Serviço Funerário de Enfrentamento ao Coronavírus, Wanderley Rodrigues, explica que Goiás não apresentou um número de aumento de óbitos, mas que já há uma organização para garantir a cooperação entre as empresas que prestam este tipo de serviço.

Segundo Wanderley, a média de óbitos na capital é de cerca de 40 por dia. Haveria sobrecarga do serviço funerário se esse a quantidade aumentasse mais de 100%. Além disso, quando se compara março de 2019 com o mesmo mês de 2020, houve uma diminuição no número de mortes, incluindo todos os tipos. No ano passado foram 1.437 e neste ano 1.277. Guilherme Santana diz perceber uma diminuição de casos de acidente de trânsito e de crimes contra a vida.

“Atualmente, a zona que está em eminência são os Estados de São Paulo e Manaus, mas ainda está dentro da normalidade e não fugiu da capacidade de atendimento”, explica Wanderley sobre o cenário nacional. Ele também aponta uma diferença entre o serviço funerário brasileiro e o de outras regiões, como da Europa e Estados Unidos: No Brasil, os enterros costumam acontecer em menos de 24 horas, em outros países, a funerária fica com o corpo por mais tempo. “Isso coloca as empresas brasileiras muito mais preparadas para lidar com este tipo de situação”, avalia.

Equipamentos

A maior preocupação dos gestores de cemitérios e funerárias atualmente é em relação aos equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são as máscaras, gorros, macacões, luvas, óculos e botinas que impedem o contágio do agente funerário que manuseia o corpo.

Wanderley conta que os preços têm variado bastante. Já encontrou protetor facial de R$ 24 e o mesmo produto por R$ 50. Em relação ao macacão, já comprou por R$ 22 e R$ 52. Em casos de mortes em massa, a associação entre as funerárias e cemitérios vai permitir que um Estado leve estes equipamentos para outro Estado, que tiver em falta. A escassez destes equipamentos é um problema que também atinge hospitais e o restante do mundo.

No Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, houve dificuldade para encontrar os equipamentos. “Tivemos de recorrer a outro Estado e outro município, porque em Goiânia encontramos grande dificuldade, principalmente álcool em gel e máscara”, relata o administrador do cemitério, Carlos Roberto Martins.

Funcionários do Jardim das Palmeiras realizam os enterros de casos de Covid-19 ou suspeitos com um macacão amarelo de plástico, máscara azul N95, que protege mais que a cirúrgica, além de uma viseira que protege todo o rosto e luvas.

Divergências

O guia geral para o serviço funerário tem sido o documento do Ministério da Saúde intitulado “Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus Covid-19”, que traz uma série de regras para ser seguidas desde o momento da confirmação do óbito, até a desinfecção de carros funerários, macas e funcionários após o enterro (veja o quadro).

As regras que não são definidas neste manual, são deliberadas de formas variadas. O tempo máximo do velório para pessoas que não morreram de coronavírus é de 4 horas em alguns locais e de 2 horas em outros. A quantidade máxima de pessoas permitidas na sala do velório é de 8 ou 10, dependendo da empresa.

No último domingo, uma família de Paraúna enterrou o parente morto com Covid-19 em Goiânia e não conseguiu transportar o corpo para a cidade de origem. A funerária interpreta que não pode transportar, baseada em uma resolução da Anvisa de 2011, mas o manual do Ministério da Saúde não traz um texto específico sobre isso.

Dor da família aumenta com restrições

As restrições para velórios e enterros representam uma dor a mais para as famílias que perdem seus entes no período de isolamento social. Mesmo casos em que a pessoa que morreu não tinha o novo coronavírus (Covid-19), os velórios têm o tempo e o público reduzido. Nos casos com confirmação ou suspeita da doença, não há velório. A reação dos familiares também é um desafio para o serviço funerário.

“Ontem (dominigo, 12) teve um sepultamento de Covid-19 e a família queria porque queria que abrisse, mas o caixão está fechado com a chaveta arrancada. A gente entende que é uma perda enorme, mas estamos protegendo a família. É uma situação custosa, perder ente querido e não poder ver, não é brincadeira”, relata o coordenador da Central de Óbitos de Aparecida de Goiânia, Wagner Luiz de Moura.



O administrador do Cemitério Jardim das Palmeiras, Carlos Roberto Martins, relata que há casos de resistência durante o velório, de familiares que querem colocar cadeiras na sala onde está o caixão, realizar cultos e celebrações religiosas. No entanto, na maioria dos casos, os familiares têm atendido as recomendações de segurança.

O diretor do Vale do Cerrado, Guilherme Santana, faz a mesma avaliação. “Uma vez ou outra tem alguma divergência, mas a família acaba recobrando a razão. A gente explica, tem todo o material informativo, tem pessoal preparado para explicar. Realmente é uma situação muito delicada, mas é para a segurança da própria família.”

O representante de Goiás no Comitê de Emergência do Serviço Funerário de Enfrentamento ao Coronavírus, Wanderley Rodrigues, diz que os casos de resistência ocorrem mais em velórios de casos que não são confirmados ou suspeitos. “Existem alguma famílias que querem fazer velório mais demorado, aguardar chegar familiar de outro Estado”, descreve.