Em uma semana, o número de casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Rio Verde subiu 51% e alcançou a marca de 50 moradores infectados pelo vírus na cidade, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na noite da segunda-feira (26). Todos os novos casos já estavam em isolamento e sendo monitorados. Duas pessoas morreram em decorrência da doença.

A administração municipal informou que dois casos positivos estão na enfermaria do Hospital de Campanha de Rio Verde e que outros 24 pacientes que foram infectados estão em isolamento domiciliar. Além disso, 66 casos suspeitos aguardam os resultados dos exames e 22 pessoas já se recuperaram da Covid-19.

Diante do quadro, a Prefeitura de Rio Verde planeja uma nova testagem em massa na primeira quinzena de junho em todas as regiões da cidade. Na primeira, realizada no dia 21 de maio, foram feitos 841 testes na população e todos deram negativo para a Covid-19.