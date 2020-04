Com o objetivo de arrecadar R$ 4,5 milhões em recursos para equipar 78 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do novo Hospital das Clínicas de Goiás (HC), em Goiânia, o Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Goiás lançou a campanha “Juntos pelo HC-UFG contra a COVID-19”. As doações de qualquer valor devem ser feitas pelo site Sicoobpelohc. A expectativa é arrecadar esse valor até o dia 29 de abril.

Em videocoletiva, o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edward Madureira, explicou que o novo Hospital das Clínicas conta com 600 leitos, sendo 120 deles de UTI. Segundo o professor, os 78 leitos objetivo da campanha são todos de UTI para adultos. Os outros 42 são de UTI neonatal e pediátrica. “Muito feliz de saber que todos estrão imbuídos nesta ação”.

Edward também explicou ainda que não dá para fazer uma previsão de quando os 78 leitos começarão a funcionar devido à escassez de equipamentos. A seleção de profissionais será através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e aproximadamente 400 devem atuar na nova unidade. No entanto, ele destacou que parte dos equipamentos já está disponível e aguarda a chegada dos recursos para que sejam adquiridos.

Questionado sobre os 40 leitos no novo HC, Edward explicou que devido à suspensão de cirurgias eletivas duas UTIs estão liberados e com isso os equipamentos estão sendo para a nova unidade.

A ação conta com a parceria da cooperativa financeira Sicoob UniCentro Brasileira e o apoio de entidades como a Associação Médica de Goiás, Conselho Regional de Medicina, Unimed, Coopanest e Sindicato dos Médicos do estado de Goiás.

Outra forma de doação é através de depósito ou transferência bancária, confira os dados:

Conta do Centro Acadêmico XXI de Abril Faculdade de Medicina UFG

Agência / Cooperativa: 5004

Conta: 1.017.787-6

Banco | Código de Transferência: 756

CNPJ: 26.678.037/0001-67