Atualizada às 12h26.

Itumbiara e Caldas Novas, na Região Sul de Goiás, registraram nesta quinta-feira (21) as primeiras mortes por Covid-19. Em Itumbiara, o paciente era um idoso de 77 anos. Segundo a Prefeitura, ele foi submetido a dois testes rápidos, o primeiro testou negativo e segundo apresentou resultado positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O idoso foi internado no Hospital Municipal Modesto de Carvalho seguindo todos os critérios de isolamento recomendados pelo Ministério da Saúde. No entanto, mesmo recebendo os cuidados médicos necessários ele morreu durante esta madrugada.

Em Caldas Novas, a vítima é uma idosa de 67 anos, mulher de um caminhoneiro, possuía vários problemas de saúde e estava internada em Goiânia. Em postagem em uma rede social, a Prefeitura informou que o motorista contraiu o vírus em uma viagem à São Paulo. O caminhoneiro de 72 anos está em isolamento domiciliar e ainda durante esta quinta deve ser declarado curado.

A postagem informou ainda que todos as pessoas que tiveram contato com o casal foram submetidos a exames com resultado negativo e seguem monitoradas.

Até às 11 horas desta quinta, Caldas Novas além do óbito registrava 1 caso confirmado em isolamento hospitalar, 1 em isolamento domiciliar, 3 curados, 14 testaram negativo e nenhum caso em análise.

A prefeitura de Itumbiara e de Caldas Novas expressam suas condolências e pêsames aos familiares.