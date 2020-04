O governador Ronaldo Caiado (DEM) confirmou em sua conta no Twitter que a partir da próxima segunda-feira (20) será obrigatório o uso de máscara por todo cidadão que for à rua para se deslocar seja, por exemplo, para o trabalho ou para fazer alguma compra.

"A partir da próxima segunda-feira, dia 20, o uso de máscara será obrigatório para quem tiver necessidade de sair casa, como ir ao supermercado ou trabalhar. É uma medida recomendada pelo Ministério da Saúde e é para a proteção de vocês", diz ele em suas redes sociais.

Na publicação, Caiado compartilha um vídeo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, dando mais detalhes sobre o uso das máscaras, ensinando sobre qual usar e como usar.

Um decreto estadual será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nos próximos dias com mais detalhes sobre a obrigatoriedade, inclusive indicando o que pode acontecer com quem descumprir a decisão.

Em nota, o governo estadual cita uma nota informativa do Ministério da Saúde que recomenda o uso de mascaras como medida preventiva contra o novo coronavírus e indica que a população use as de modelo caseiro, de pano. Isso porque as cirúrgicas e de tipo N95/PFF2 devem ser priorizadas aos profissionais de saúde.

No começo da semana, o governador já havia sinalizado a medida, usando-a como uma contrapartida para poder flexibilizar as restrições impostas para as atividades comerciais e de serviços no Estado.