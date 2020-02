Cidades Coronavírus: brasileiros na Itália relatam ruas vazias e corrida por máscaras País europeu registra sete mortes e mais de 220 casos da doença

Há três anos em Milão, o primeiro contato da jornalista brasileira Mari di Pilla com a situação de pânico por causa do novo coronavírus se deu na quinta-feira, 20, durante um desfile na semana de moda local. “Já se comentava bastante, mas ninguém ainda usava máscara. No dia seguinte, tudo mudou e o uso se generalizou. Até que no domingo dois desfiles importantes foram c...