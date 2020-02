Cidades Coronavírus: aviões da FAB decolam em busca de brasileiros que passarão por quarentena em Anápolis As aeronaves devem chegar a Wuhan na sexta-feira (7) e retornar para Anápolis, no Centro de Goiás, no sábado (8)

Atualizado às 15h12 do dia 05/02/2020 Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) partiram nesta quarta-feira (5) da Base Aérea de Brasília com destino a Wuhan, na China para repatriar os brasileiros que ficarão em quarentena devido à infecção humana pelo novo coronavírus. As aeronaves devem chegar a Wuhan na sexta-feira (7) e retornar para Anápolis, no Centro de Goiás, no sábado (8). Até o início da tarde desta quarta-feira, 34 pessoa...