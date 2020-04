Em uma semana, 24 novos bairros registraram casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Goiânia. Agora, todas as regiões da capital têm registro de infecções. É o que mostra a plataforma Covid Goiás, criada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com base nos dados do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Reportagem do POPULAR mostrou que no dia 6 de abril o sistema da UFG apresentava 31 bairros com pacientes diagnosticados com Covid-19. Esse número saltou para 55 nessa segunda-feira (13), data em que novos casos foram identificados na região Noroeste da capital, a única até então sem registros da doença na cidade.

Os setores Cândida de Morais, Ipiranga, Capuava, além do Guanabara, Recanto do Bosque, Balneário Meia Ponte e Vila Pedroso são alguns dos bairros que passaram a apresentar novas infecções confirmadas.

Na cidade, os primeiro casos foram diagnosticados na região Centro-Sul, onde estava concentrada a maioria dos registros. Eram moradores de bairros centralizados com situação socioeconômica mais alta e de condomínios horizontais, que tinham voltado recentemente de viagens internacionais. Mas esse perfil mudou.

Professor da UFG, Manuel Ferreira reforça que o crescimento da infecção nas regiões Norte e Noroeste da cidade, especialmente nas divisas do município, indica o estabelecimento do contágio comunitário, quando não se sabe a origem do vírus que infecta cada pessoa.

Outro ponto destacado pelo docente é que nessa última semana o Bueno ultrapassou o setor Oeste em número de confirmações e já chega a 20 casos. "Será uma questão de dias ou horas com a apresentação de vários casos confirmados. Não temos mais um eixo centro-sul de contaminação. A doença chegou a bairros localizados bem no limite da capital", analisou.

Confira todos os bairros que apresentaram pacientes infectados pelo novo coronavírus:

Setor Bueno: 20

Setor Oeste: 18

Setor Jaó: 8

Setor Marista: 6

Jardim Goiás: 6

Jardins Valência: 6

Setor Aeroporto: 5

Centro: 4

Setor Leste Universitário: 4

Setor Negrão de Lima: 3

Jardim América: 3

Alphaville Flamboyant: 3

Residencial Jardim Florença: 2

Parque Amazônia: 2

Pedro Ludovico: 2

Jardim Novo Mundo: 2

Parque das Laranjeiras: 2

Residencial Jardins Milão: 2

Parque Industrial de Goiânia: 2

Jardim Guanabara: 2

Aldeia do Vale: 2

Residencial Forteville: 1

Residencial Real Conquista: 1

Faiçalville: 1

Residencial Granville: 1

Celina Park: 1

Parque Oeste Industrial: 1

Cidade Jardim: 1

Vila Alpes: 1

Nova Suíça: 1

Setor Bela Vista: 1

Vila Maria José: 1

Alto da Glória: 1

Jardim Bela Vista: 1

Condomínio Flamboyant: 1

Portal do Sol II: 1 (Total 86 até aqui)

Vila Pedroso: 1

Crimeia Leste: 1

Goiânia II: 1

Residencial Alice Barbosa: 1

Jardim Balneário Meia Ponte: 1

Residencial Recanto do Bosque: 1

Vila Maria Dilce: 1

Setor Perim: 1

Bairro Capuava: 1

Bairro Ipiranga: 1

Chácara Santa Rita: 1

Jardim das Rosas: 1

Parque Eldorado Oeste: 1

Residencial Novo Mundo: 1

São Domingos: 1