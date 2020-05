O número de casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Aparecida de Goiânia chegou a 168 de acordo com o boletim epidemiológico do município divulgado neste sábado (15).

São 13 casos a mais do que o registrado nesta sexta-feira (15), quando a cidade tinha 155 casos confirmados da doença. A quantidade de mortos também subiu. O sexto óbito do município se trata de uma mulher de 72 anos que estava internada no Hospital Encore e tinha comorbidades prévias.

Ao todo já foram realizados 1.290 exames no município, sendo que 87% dos resultados são negativos e 13% são positivos.

A cidade conta ainda com 46 casos suspeitos e já tem 86 pessoas recuperadas. Sendo assim, atualmente 79 pessoas estão com a doença na cidade, sendo que 13 estão internadas e o resto está em isolamento domiciliar.

Perfil

Dos 168 casos confirmados em Aparecida 103 são mulheres e 65 são homens, sendo que 62 pessoas do número total são profissionais de saúde e 41 têm comorbidades prévias.

A faixa etária mais afetada é a de pessoas com idade entre 41 a 50 anos (43), seguida pelas com idade entre 31 a 40 anos (38), 21 a 30 anos (37), 51 a 60 anos (23) e acima de 60 anos (21).

As faixas etárias menos afetadas são as das pessoas com idade entre 11 e 20 anos (4) e com até cinco anos de idade (2).

Leitos

A taxa de ocupação total das Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) de Aparecida, levando em conta as UTIs adultas e pediátricas da rede pública e privada, está em 39%. Na rede particular, a taxa de ocupação das UTIs por Covid-19 está em 0% e a de ocupação geral está em 33%.

Na rede pública, a taxa de ocupação das UTIs por Covid-19 está em 6% e a taxa de ocupação geral está em 43%. A ocupação das UTIs pediátricas da rede pública está em 20%

Confira a quantidade de casos confirmados em Aparecida de Goiânia por bairro:

Aeroporto Sul (2)

American Park (3)

Buriti Sereno (11)

Cândido de Queiroz (2)

Cardoso (4)

Chácaras Bela Vista (2)

Chácaras São Pedro (3)

Cidade Livre (2)

Cidade Satélite São Luiz (3)

Cidade Vera Cruz (12)

Colina Azul (3)

Conde dos Arcos (2)

Conjunto Mabel (2)

Conjunto Residencial Santa Fé (7)

Conjunto Residencial Storil -(1)

Cruzeiro do Sul -(2)

Expansul (2)

Garavelo Residencial Park (1)

Goiânia Park Sul (2)

Independência Mansões (5)

Jardim Alto Paraíso (1)

Jardim Bela Vista (1)

Jardim Belo Horizonte (1)

Jardim Bonança (2)

Jardim das Cascatas (5)

Jardim dos Girassóis (1)

Jardim dos Ipês (5)

Jardim Dom Bosco II (1)

Jardim Esmeralda (1)

Jardim Helvécia (3)

Jardim Imperial (2)

Jardim Iracema (2)

Jardim Luz (2)

Jardim Mont Serrat (1)

Jardim Nova Era (2)

Jardim Olímpico (3)

Jardim Progresso (1)

Jardim Rio Grande (1)

Jardim Riviera (2)

Jardim Tiradentes (1)

Jardim Tropical (1)

Madre Germana (3)

Mansões Paraíso (6)

Maria Inês -(1)

Morada dos Pássaros (1)

Papillon Park (3)

Parque das Nações (3)

Parque Flamboyant (2)

Parque Ibirapuera (1)

Parque Rio das Pedras (1)

Parque Trindade (2)

Pontal Sul (3)

Recanto dos Emboabas (2)

Retiro do Bosque (3)

Rosa dos Ventos (2)

Serra Dourada (1)

Setor dos Afonsos (3)

Setor dos Estados (1)

Setor Tocantins (2)

Sítios Santa Luzia (2)

Veiga Jardim - 5

Vila Brasília - 6

Vila Maria (3)

Vila Real (1)

Vila Romana (1)