A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia registrou 62 novos casos confirmados do coronavírus (Covid-19), segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (1). 38 profissionais de saúde que estavam na linha de frente de combate contraíram a doença, desses 11 se recuperaram e os outros estão em isolamento domiciliar. A cidade é a segunda do Estado com o maior número de casos, ultrapassando Anápolis com 46 confirmados.

O Município teve 400 resultados negativos e 64 ainda estão em análise sendo considerado suspeitos. Na quinta-feira (30), a pasta informou que a cidade tinha sete casos da doença. Até o momento foi registrado dois óbitos.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Aparecida até às 17h desta sexta-feira foram coletadas 526 amostras de material para realização de testes de diagnóstico da Covid-19.

A cidade ampliou a testagem desde o dia 22 de abril, após a contratação pela Prefeitura dos serviços de um laboratório privado. O município saltou de 15 exames por semana, para mais de 250. Com isso, houve um aumento do número de casos negativos e positivos. Porém, a taxa de ocupação dos leitos de UTI permanece estável.

Confira a quantidade de casos confirmados por bairro:

- Aeroporto Sul - 1

- Buriti Sereno - 2

- Cândido de Queiroz - 1

- Cidade Satélite São Luiz - 3

- Cidade Vera Cruz - 8

- Chácaras Bela Vista - 1

- Colina Azul - 3

- Conde dos Arcos - 2

- Conjunto Residencial Storil - 1

-Cruzeiro do Sul - 2

- Independência Mansões - 1

- Jardim dos Girassóis - 1

- Jardim dos Ipês - 5

- Jardim Esmeralda - 1

- Jardim Helvécia - 1

- Jardim Imperial - 1

- Jardim Luz – 2

- Jardim Mont Serrat - 1

- Jardim Nova Era - 1

- Jardim Olímpico - 1

- Jardim Progresso - 1

- Jardim Riviera - 2

- Madre Germana - 2

- Mansões Paraíso - 2

- Maria Inês - 1

- Papillon Park - 2

- Parque das Nações - 1

- Parque Flamboyant - 1

- Recanto dos Emboabas - 1

- Retiro do Bosque - 1

- Setor dos Afonsos - 2

- Setor dos Estados - 1

- Veiga Jardim - 3

- Vila Brasília - 2

- Vila Romana - 1