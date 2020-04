Um agente de segurança do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Luziânia, Entorno do Distrito Federal (DF), foi diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19) na última sexta-feira (24). A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), responsável pela gestão do Case, vai realizar a desinfecção dos alojamentos e das áreas comuns da unidade. O Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás (Sindssego-GO) quer a testagem de todos os profissionais e internos.

De acordo com a Seds-GO, estão sendo identificados os internos que tiveram contato com o servidor infectado para que eles fiquem em observação. Como os alojamentos são individuais, não houve a necessidade de fazer remanejamentos. Os outros servidores da unidade estão sendo encaminhados para o serviço médico. O Case de Luziânia tem 32 internos atualmente.

A titular da Seds-GO, a ex-senadora Lúcia Vânia, conta que entrou em contato com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, que vai avaliar a possibilidade de realizar o teste rápido para Covid-19 em todos os internos e servidores do Case Luziânia.

O Ministério da Saúde (MS) enviou cerca de 30 mil testes rápidos para Goiás que estão sendo utilizados em trabalhadores da Saúde e segurança, e seus familiares, que apresentem sintomas da doença. A regra pode mudar conforme cheguem novos testes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

O presidente do Sindssego-GO, Roberto Conde, defende que todos os trabalhadores e internos sejam testados. Ele defende que essa testagem vai garantir a identificação de casos leves e assintomáticos, evitando a proliferação do vírus no sistema socioeducativo. No dia 13 de abril, o sindicato enviou um ofício para a Seds solicitando testes para todos.



Precaução

Um contêiner que seria utilizado como sala de aula será destinado para o isolamento de internos com coronavírus ou suspeita no Case Vera Cruz, em Goiânia. Segundo Lúcia Vânia, caso um interno fique doente em outra unidade, ele será transferido para a capital.

No Case de Anápolis já houve o isolamento temporário de um adolescente internado. Mas como a unidade tem uma ala que ainda não está sendo usada, a obra foi usada para fazer o isolamento.

Todo o socioeducativo de Goiás está com visitas de familiares suspensas desde março. Segundo a Seds, todas as unidades receberam álcool em gel e máscaras, além de óculos de proteção e avental para a eventualidade de casos suspeitos. Também está sendo realizado um processo de desinfecção em todas. Nesta terça-feira (28) está programada a desinfecção do Case de Luziânia.

Lúcia Vânia defende que os adolescentes passem mais tempo fora de seus alojamentos, para evitar locais fechados e a proliferação do vírus. No entanto, segundo ela há muita resistência dos servidores em seguir essa recomendação e os internos passam quase todo o dia trancados nas celas.

O representante dos servidores, o Sindssego-GO, alega que há falta de profissionais e de atividades para garantir a segurança da unidade. “Fazendo o que fora das grades? Se não tem atividades, mal temos bolas de futebol. Não temos pessoal suficiente. São dez anos sem concurso. E agora com esse vírus, piorou”, argumenta o presidente da entidade, Roberto Conde.

Já para Lúcia Vânia, há uma dificuldade do sindicato dos servidores entender que o sistema socioeducativo é diferente do sistema prisional, dos adultos. “Querem que agentes andem armados e querem ter aquele regime de cadeia”, exemplifica.