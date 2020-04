As academias ao ar livre localizadas nos parques de Goiânia serão isoladas a partir desta quarta-feira (8) pela Prefeitura de Goiânia. A medida foi anunciada após o poder público constatar a aglomeração de pessoas nestes locais, desrespeitando as orientações das autoridades sanitárias de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). Em nota, o Paço afirmou que “pequena parte da população ainda está relutante no cumprimento de algumas determinações”.

O isolamento se dará por meio de fitas zebradas que serão colocadas pela manhã e também através de monitoramento por guardas civis e policiais militares durante as rondas.

A ação da prefeitura terá início em parques com maior índice de concentração de pessoas, no caso o Vaca Brava, no Setor Bueno, o Areião, no Setor Marista, e o Flamboyant, no Jardim Goiás.

Atualmente, Goiânia conta 17 parques com equipamentos de ginástica. O uso destes aparelhos é condenado por especialistas por serem compartilhados, inclusive por pessoas assintomáticas à doença, que, sem saber, podem contaminar os equipamentos e transmitir a outros usuários que poderão infectar outras pessoas, contribuindo para a disseminação geométrica da doença.

“Sabemos da importância e da necessidade que muitos possuem de realizar exercícios físicos e que, com a determinação para fechamento das academias privadas, muitos têm buscado outros meios. Infelizmente estamos enfrentando um momento incomum e que coloca em risco a vida de toda a população e, por esse motivo tanto a gestão municipal quanto a estadual, estão tendo que tomar atitudes mais severas”, destaca a titular da Seplanh, Zilma Percusor Campos Peixoto.