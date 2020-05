O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) realizou testes rápidos do novo coronavírus (Covid-19) em 455 pessoas neste sábado (2), sendo 95 pacientes internados e 360 profissionais da unidade. As informações são do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização social (OS) que administra o Hugo. Todos os funcionários devem ser testados. Os resultados das centenas de testes já feitos ainda não foram divulgados.

A unidade Estadual, que é uma das maiores de Goiás, vive um surto de Covid-19. Até este sábado, 132 profissionais de saúde estavam afastados, sendo que 76 por suspeita e 56 com confirmação da doença. Reportagem do POPULAR já mostrou que a grande quantidade de afastamentos causou um déficit de funcionários, segundo o Conselho Estadual de Saúde e o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde-GO). O Sindicato dos Médicos de Goiás (Simego) defende que todos os profissionais sejam testados a cada 15 dias.

Dos 56 casos confirmados de Covid-19 no Hugo, 30 são técnicos de enfermagem, 5 são fisioterapeutas, 11 são enfermeiros, 8 são residentes e 2 são médicos. O número de médicos contaminados ainda pode ser maior, já que muitos têm contrato de Pessoa Jurídica, o PJ, e o atestado desses profissionais não pela pelo departamento de Recursos Humanos do Hugo, segundo o INTS.

O hospital também passou por uma desinfecção neste sábado. O objetivo dessas medidas, segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), é quebrar a transmissão do vírus dentro do hospital.