A taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de Covid-19 em Goiás subiu de 54% no dia 18 de abril para 73% no dia 27 e só não chegou a 92% porque no começo do final de semana três hospitais aumentaram a capacidade para mais 10 vagas. Caso contrário, o número de leitos exclusivos disponíveis nesta segunda-feira (27) seria 3 e não 13, como consta nos sites das secretarias de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) e Municipal de Saúde de Goiânia (SMS).

O número certo de leitos de UTI destinados para pessoas que contraíram o novo coronavírus (Sars-CoV-2) é incerto, pois além dos exclusivos no Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp), regulado pelo Estado, e na Maternidade Célia Câmara e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), estes regulados pela SMS, há leitos que em pelo menos outros quatro hospitais que já receberam ou estão com pacientes com suspeitas de Covid-19. Nestas quatro unidades identificadas pelo POPULAR, onde também são internados outros pacientes que necessitam de UTI, a taxa de ocupação ficou em 95%.

Durante 10 dias, O POPULAR acompanhou as páginas dos sites da SMS e da SES-GO todos os dias, sempre ao meio-dia e à meia-noite, anotando o número de leitos ocupados e vagos de UTI regulados tanto pelo município de Goiânia como pelo governo estadual, que juntos controlam mais de 500 vagas. Este número varia conforme a disponibilidade da rede conveniada – hospitais particulares que cedem leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS). No dia 18, eram 503. Na segunda-feira (27), havia 507.

Uma das unidades que estão recebendo pacientes com suspeita de Covid-19 sem ter leitos exclusivos é o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que diz ofertar 13 leitos de UTI pediátricas para crianças com suspeita de infecção e também serve como uma espécie de pré-triagem para um primeiro atendimento antes de as pessoas serem encaminhadas para uma das três unidades de referência existentes.

No interior, pelo menos dois hospitais têm recebido também pacientes com Srag em leitos de UTI: o de Urgência da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena, e o de Urgências de Anápolis (Huana). O Hospital de Doenças Tropicais (HDT) também já recebeu pacientes com suspeita de Covid-19. Entretanto, ao longo deste tempo de monitoramento das vagas pelo POPULAR, os três hospitais juntos somavam apenas uma vaga de UTI adulto ao meio-dia desta segunda-feira (27).