Cidades Coronavírus: 47 leitos de UTI foram habilitados, mas seguem sem previsão Vagas estavam previstas para hospitais em Goiânia e Jataí, mas houve mudanças no planejamento após habilitação pelo Ministério da Saúde.

Dos 159 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 em Goiás habilitados pelo Ministério da Saúde para receberem recursos do governo federal desde o final de abril, 47 seguem ainda apenas no papel, e sem previsão para estarem atendendo. No dia 24 de abril, foram habilitados 139 leitos e no começo de maio os outros 20.Ao todo, já teriam sido repassados pelo governo federal R...