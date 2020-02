Cidades Coronavírus: 28 casos suspeitos foram descartados no Brasil Agora, 8 casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para investigação do CoV-2019

O Ministério da Saúde atualizou neste sábado (8) as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação dos casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Agora, oito casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para investigação do CoV-2019. O boletim foi divulgado pelo site da pasta. As ocorrências suspeitas estão sendo...