Um a cada três casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) comprovado em Goiânia foi por meio de transmissão comunitária, ou seja, quando não se é possível definir a origem da contaminação. Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) mostra que 20 das 61 pessoas com Covid-19 até o momento na capital se enquadram neste caso. Das outras 41, a maior parte viajou para a Itália (12) e para os EUA (7).

No boletim, já é citada a primeira morte por coronavírus em Goiânia, o segundo caso em Goiás. Por outro lado, dos 61 casos, 37 já estão curadas e apenas 7 seguem internados. Outros 16 pacientes estão em isolamento domiciliar. Em apenas 19 das ocorrências, houve necessidade por algum momento de internação hospitalar.

Por enquanto, apenas 23% dos casos confirmados são de pacientes com mais de 60 anos. A maior concentração está na faixa entre 20 e 39 anos, com 37%. Já entre 40 e 59, são 36%. Há também dois casos de contaminação de jovens de 10 a 19 anos. Profissionais de saúde, em reportagens anteriores sobre os números em Goiás, ressaltam, entretanto, que o número de pacientes ainda é insuficiente para traçar um perfil das vítimas por faixa etária mais preciso.

Entre os sintomas mais comuns, tosse aparece em 91% dos casos e febre em 74%. Desconforto respiratório, que é um dos sintomas que segundo médicos é motivo de fazer o paciente procurar com rapidez, uma unidade de saúde, aparece em 47% dos casos confirmados.

O caso mais antigo registrado na capital é de um paciente que desenvolveu os primeiros sintomas no dia 2 de março, apesar de as primeiras confirmações terem sido divulgadas apenas no dia 12.

Em nota, a titular da SMS, Fátima Mrué, afirma que o boletim diário visa “informar e dar transparência sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Goiânia”. “A informação clara e constante dá mais segurança à população nesse momento de pandemia mundial. Quando sabemos exatamente o que está acontecendo, temos mais tranquilidade, serenidade para enfrentarmos uma situação, por mais difícil que ela seja”, diz.