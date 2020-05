O contágio da Covid-19 em Goiânia segue aumentando e em ritmo rápido. Segundo o boletim epidemiológico da Secretária Municipal, nas últimas 24 horas foram registrados 50 novos infectados pela doença e nenhuma morte. A capital soma 39 óbitos.

Analisando os dados dos últimos sete dias, fica mais claro a velocidade com que a doença está aumentando na cidade. Em 16 de maio, eram 911 casos confirmados contra os 1.376 atuais. Um aumento de 51% em apenas uma semana.

Entre os dias 17 e 23 de maio foram confirmados 465 novos casos de coronavírus em Goiânia (dom-72/seg-38/ter-45/qua-67/qui-17/sex-176/sab-50). Esse número representa mais de um terço dos casos totais na cidade.

O número de bairros com registro da doença também deu um salto. No total, 251 setores apresentam registro da Covid-19. O Setor Bueno segue na ponta com 116 casos. É a única área com mais de 100 registros na capital. Em seguida, vem o Setor Oeste, com 80 registros; o Jardim América, com 44; Jardim Goiás, com 38; e Setor Marista, com 32.

Na capital, a pacientes do sexo feminino são mais infectadas que do sexo masculino. São 730 mulheres infectadas, ou 53%, e 646 homens, que representam 47%.

Dentre os 1.376 casos confirmados, 695 (50%) estão sob investigação epidemiológica. Já dos 655 casos com investigação concluída, 514 pacientes estão curados/recuperados; 104 fizeram isolamento domiciliar; 25 estão internados; e 39 vieram a óbito.