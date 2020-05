Pela primeira vez desde 21 de março, o índice de isolamento social medido por meio de dispositivos telefônicos pela empresa In Loco em Goiás ficou abaixo de 50%. O registro, feito na sexta-feira (30), apontou uma taxa de 43,5% no Estado, o pior desde o dia 19 de março, quando os goianos ainda estavam se adaptando às medidas de restrição adotadas pelo governo estadual por meio de decreto para enfrentar o avanço do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Pesquisadores e profissionais da saúde apontam que o índice mínimo para que o potencial de transmissão do novo coronavírus fique em um nível suportável para o sistema público de saúde é de 50%. O governo estadual tem cogitado a possibilidade de voltar a impor com mais rigor as restrições se os índices permanecessem baixo e o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Adriano da Rocha Lima, chamou de “sinal amarelo” os percentuais entre 40% e 50%.

Ao POPULAR, na quarta-feira, dia 29, o médico infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz que assina em conjunto com outros autores, um dos primeiros estudos que validaram este índice no Brasil, chamou a atenção para os percentuais baixos de Goiânia, que estavam em torno de 40% nesta semana. Na época da entrevista, Goiás ainda apresentava índices acima de 50%.

Desde o relaxamento das regras sobre atividades econômicas e sociais no dia 19 de março, os goianos têm visto o isolamento relaxar mais do que o recomendável nos dias úteis, principalmente em Goiânia, onde a taxa gira em torno de 8 a 10 pontos porcentuais abaixo que a do Estado.

Infectologistas, como Érika Silveira, chamam atenção também para os problemas de aglomeração, que agravam ainda mais o relaxamento, como os vistos nos pontos de embarque de ônibus, em filas de banco e em supermercados.

Reportagem do POPULAR na edição de quinta-feira (30) também mostrou que apesar de as máscaras estarem presentes no cotidiano das pessoas nas ruas, ainda há muitas irregularidades constatadas no comércio, como lojas abertas sem permissão e a falta de controle de alguns estabelecimentos com as normas de higiene e acesso.

Mesmo com a queda, o índice visto no dia 30 coloca Goiás como o sexto melhor Estado na quinta-feira. Antes, figurava sempre entre o primeiro e o segundo lugar. A média estadual no dia ficou em 39,5%.

Pela primeira vez desde o dia 19 de março nenhum Estado alcançou a média de 50%. O pior Estado no dia 30 foi Tocantins, com 32,1% de isolamento. O Distrito Federal foi que se saiu melhor, com 49,3%.