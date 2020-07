Cidades Coronavírus é encontrado em amostra de esgoto de novembro de 2019 em SC É o relato da primeira presença confirmada do vetor da Covid-19 nas Américas

Pesquisadores da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) encontraram partículas do novo coronavírus em duas amostras de esgoto colhidas em Florianópolis em 27 de novembro de 2019 – três meses antes do primeiro caso confirmado no Brasil. A descoberta anunciada nesta quinta-feira (2) foi feita em parceria com a Universidade de Burgos, na Espanha, e com ...