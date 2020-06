Cidades Coreto da Praça Cívica é pichado depois de um mês da entrega da reforma O processo de restauração da estrutura demorou nove meses para ser concluído. A conclusão ocorreu no dia 7 de maio

O Coreto da Praça Cívica, entregue no dia 7 de maio depois de uma reforma que durou nove meses, já está pichado. O vandalismo ocorreu neste final de semana. A reportagem entrou em contato com o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico (Iphan), que informou que já está ciente do caso e que já realizou vistoria no local. O superintendente do Iphan em Goiás, Al...