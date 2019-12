Cidades Coral formado por pessoas com deficiência auditiva faz cantata inédita de natal em Goiânia Apresentação será realizada nesta quinta-feira (12) em shopping da capital e tem entrada gratuita

Cerca de 20 pessoas com deficiência auditiva participam nesta quinta-feira (12) do elenco do coral “Ouvindo os Sons Da Vida”. A cantata é inédita e terá apresentação com entrada gratuita nesta quinta, ás 19h30, no Órion Shopping, em Goiânia. As vozes serão acompanhadas por instrumentistas que tocarão com trompete e teclado. Ranoika Carneiro, de 44 anos, possui defici...