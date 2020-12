Cidades Cora Coralina ganha nova estátua na cidade de Goiás Peça elaborada em bronze irá substituir escultura anterior, feita em argila. Artista goiano responsável diz estar honrado pelo trabalho

Após expectativa, a nova estátua de Cora Coralina foi revelada ao público nesta terça-feira (15). A figura feita em bronze chegou à cidade de Goiás durante a tarde. Com 1,5 metro, o tamanho real da poetisa goiana, a homenagem traz detalhes como as veias saltadas nas mãos, as rugas na face, o chalé e um livro de poemas nas mãos. A inauguração oficial será realizada na pr...