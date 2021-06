Cidades Coquetel de anticorpos da AstraZeneca não evita sintomas de covid-19 Resultado do teste de estágio avançado foi divulgado hoje

A AstraZeneca informou nesta terça-feira (15) que um teste de estágio avançado não conseguiu fornecer provas de que sua terapia de anticorpos protegeu as pessoas que tiveram contato com uma pessoa infectada com a doença, um pequeno contratempo em seus esforços para encontrar alternativas a vacinas. O estudo avaliou se a terapia, um coquetel com dois tipos de ant...