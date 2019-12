Cidades Coquetéis molotov são jogados na fachada da produtora do Porta dos Fundos Fogo foi contido por um funcionário que estava no prédio

A assessoria de imprensa do Porta dos Fundos informou que dois coquetéis molotov foram jogados na fachada da produtora do programa, na madrugada desta terça-feira (24), no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso foi registrado como crime de explosão na 10ª DP (Botafogo). No momento do ataque, por volta das 4h, havia um segurança no local, que vi...