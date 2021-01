Cidades Coordenador de catequese da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Goiânia, morre de Covid-19 aos 37 anos Jeovane Xavier dos Santos Junior será enterrado em sua cidade natal, São Luís de Montes Belos, ainda em data indeterminada

Foi confirmado na manhã desta quarta-feira (6) o falecimento, em decorrência da Covid-19, do coordenador de catequese da Paróquia São Paulo Apóstolo, Jeovane Xavier dos Santos Junior, de 37 anos. De acordo com informações da Igreja, situada no Setor Oeste, em Goiânia, Jeovane morreu após ficar aproximadamente um mês internado em um hospital devido à doença. Ainda segundo a P...