Cidades Coordenador de Aterro Sanitário lamenta o excesso de lixo do Carnaval dos Amigos Maior consciência dos foliões e parcerias com empresas para fazer a separação do material são medidas defendidas por Ormando Pires

"Infelizmente, a gente é dependente da consciência das pessoas", disse neste domingo, 17, o coordenador do Aterro Sanitário de Goiânia, Ormando Pires, sobre as 12 toneladas de lixo recolhidas em Goiânia após a realização do Carnaval dos Amigos. Pelas ruas percorridas pelos oito blocos oficiais e pelo menos outros quatro que aderiram à festa, e no ponto de concentração n...