Coordenador da Funai é exonerado após apontar ingerências em chefia do órgão

Uma semana depois de ter enviado uma nota técnica à diretoria da Fundação Nacional do Índio (Funai), apontando situações de ingerências e pressão sobre servidores, o coordenador de desenvolvimento de pessoal do órgão, Haroldo Niemeyer Resende, foi exonerado do cargo sem nenhum tipo de comunicação prévia. A reportagem teve acesso ao documento elaborado por Re...